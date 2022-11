El lateral derecho del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco, logró cumplir un objetivo más en su carrera, tras alzar el título número 37 del Torneo de Apertura 2022 con la escuadra morada luego de derrotar en una sufrida Gran Final al Club Sport Herediano.

Sobre su ausencia en la lista final de la Selección de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022, Blanco reveló que todavía sueña y no se descarta, pese a que Luis Fernando Suárez no lo tomó en cuenta dentro de la lista definitiva de los 26 jugadores.

"Dios tiene el control de todo, el avión todavía no ha despegado y no pierdo la fe. No le deseo el mal a nadie, el profe eligió a los 26 jugadores, pero no apago la llamita, quiero seguir pensando que sí se puede. Estoy puntita de pie por cualquier emergencia, la esperanza es lo último que se pierde, me imagino en el Mundial, tengo la fe de que puedo ir", manifestó.

Blanco agregó: "El fútbol da sorpresas y tengo la ilusión. Cuando quedé fuera del repechaje fue un fuerte golpe, quise dejar el fútbol, lloré dos días y no quería entrenar, ahora este golpe me lo llevo más tranquilo''.

A sus 33 años de edad, Blanco disputó 6 partidos en la Octagonal final de la Concacaf, sin embargo, su cupo finalmente fue ocupado por Carlos Martínez, joven futbolista de San Carlos.