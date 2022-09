Este viernes, la selección de Costa Rica estaba ganando su encuentro amistoso ante la selección de Corea del Sur con marcador de 2 goles contra 1 y el tiempo ya estaba por llegar a su final, solo 10 minutos separaban a los centroamericanos de obtener la victoria en patio asiático.

Pero justo al 80´ vino lo impensado; el guardameta costarricense Esteban Alvarado no midió bien al delantero coreano que venía con velocidad hacia el área y en un torpe intento por dejarse la pelota, tomó el balón por fuera del área.

Grueso error y cabeza arriba

De inmediato, el silbatero se apegó al reglamento y no dudó en tomar la decisión de expulsarlo pues cortó una posibilidad manifiesta de gol; su lugar lo tomó el joven arquero Patrick Sequeira. Costa Rica quedaba diezmada y con un tiro muy cerca del arco tico que finalmente concretó la estrella del conjunto asiático para poner el definitivo 2 por 2.

Tras este error de bulto, el guardameta herediano no ocultó su error y reconoció lo sucedido. "Fue una decisión no correcta, pero no puede mermar lo que hemos venido haciendo” dijo al referirse a la jugada que desembocó en el empate coreano.

"Lo que pasó es que el balón venía con buena velocidad, pero al final se quedó un poco. Pero bueno son circunstancias que se dan en un partido. No pueden ni deben mermar mucho la mente de uno. Hay que seguir. Me siento bien" agregó el portero mundialista.

Su tono era relajado, maduro y consciente de que su yerro incidió en el marcador, pero eso parece no perturbarlo y se siente aún con mucha confianza para lo que viene. Seguidamente se refirió al juego y al rival.

"Jugamos contra un equipo de mucho oficio. Creo que Corea del Sur nos apretó, sostuvo el balón, pero en términos generales me voy muy contento con el equipo e incluso tuvimos opciones para ganar el partido. Tuvimos oportunidades para definir el compromiso" expresó Alvarado.

El guardameta habló también sobre su llamado a la Selección Nacional y si considera que tiene un campo asegurado. "Todos tenemos claros los roles. Al final hay una lista definitiva y todos los compañeros debemos entrenar, trabajar fuerte y tratar de levantar la mano para ser tomados en cuenta. A pesar de ser titular y tener experiencia no siento que tenga nada a mi favor definido o tenga un campo fijo" indicó al respecto.