En pocos días el jugador costarricense Christian Bolaños dejará de ser el único tico que ha jugado en 3 diferentes Copas del Mundo (Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018), puesto que otros seis jugadores igualarán el récord con el Mundial de Qatar 2022.

Joel Campbell, Bryan Ruiz, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Óscar Duarte y Keylor Navas también tendrán su tercera participación mundialista al ser tomados en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez para la cita donde se jugará ante España, Japón y Alemania.

Precisamente, Duarte subió una histórica fotografía en sus cuentas de redes sociales que se tomó con Ruiz, Campbell, Tejeda y Borges previo a la salida de La Sele rumbo al campamento en Medio Oriente, sin embargo, en la descripción etiquetó al ausente: Navas.

Una imagen importante que reúne a los convocados a Qatar 2022 que han estado desde 2014, no obstante, Navas no salió ya que el guardameta del Paris Saint Germain no estuvo en suelo costarricense y se incorporará en Kuwait para hacerle frente al Mundial.

Estos jugadores partieron con la delegación de La Sele hasta Kuwait, sede del campamento previo a la Copa del Mundo. Incluso, todos podrían tener algunos minutos en el amistoso internacional ante Irak del próximo jueves 17 de noviembre.