El Club Sport Cartaginés ha logrado clasificar a las semifinales del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica, instancia a la que no accedía desde hace poco más de un año (Apertura 2020 fue la última ocasión) y que le permitirá luchar por un título que le es esquivo desde hace 82 años.

A pesar de consumar el acceso a la ronda decisiva, los brumosos han presentado dos facetas muy contrarias en las seis fechas más recientes: en los tres juegos en condición de local, golearon; en la tríada de visitante, concedieron una gran cantidad de anotaciones. Esto motivó gran preocupación en Leonardo Segura, presidente de la institución.

"No podemos seguir en este sube y baja", disparó iracundo en diálogo con Radio Cartago 850 AM. "No puede ser que un partido te meten cuatro, el otro cuatro, el otro cuatro. No puede ser que sigan con lo mismo. Algo hay que hacer diferente", añadió con el mismo tono, aseverando que "viene un mes de parón del campeonato y vendrán decisiones".

En esa misma línea, indicó estar "molesto, triste, decepcionado; pero molesto y decepcionado conmigo mismo por no tomar decisiones a tiempo. Observé un equipo mal planteado" tras la caída frente a Jicaral por 4-3. Además, le apuntó al entrenador Geiner Segura y sus asistentes: "Un cuerpo técnico que ni fu ni fa".

Acerca de un posible cambio para las semifinales, expresó: "Vamos a analizarlo y a pensarlo. Fueron cinco partidos que jugamos fuera, y cuatro goleadas, no fue que perdimos peleando". Finalmente, pensando en el cruce con Herediano, vaticinó: "No nos va a alcanzar, probablemente nos va a meter cuatro y tendríamos que meterle cuatro en casa". "Créame que vamos a tomar una decisión", sentenció.