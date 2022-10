La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un gran presente. En el plano local ha avanzado a las semifinales del Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica, mientras que en el ámbito internacional (Liga Concacaf) también están en la ronda de los cuatro mejores, e incluso ya dio un enorme paso al golear por 3-0 al Real España en Honduras.

El encuentro de vuelta frente a los catedráticos será el próximo martes 11 de octubre en el Alejandro Morera Soto. ¿El primer choque contra el rival de toda la vida por el certamen doméstico? Apenas 72 horas después, el viernes 14 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Martín Arriola, asistente técnico de los manudos, dejó en claro su enojo tras la decisión de los morados de situar el Clásico Nacional apenas tres días después del juego con los catrachos: "Indudablemente creo que no es lo mejor que nos pusieran un partido viernes cuando no había necesidad de hacerlo".

En esa misma línea, según declaraciones recogidas por Diario La Teja, expresó: "'Sabemos que Alajuelense siempre se tiene que jugar todo y nos estamos jugando mucho en esta época. (...) Las personas que lo hicieron tendrán sus razones y después que termine el partido se verá si se equivocaron o acertaron".

Finalmente, apuntó: "Lo que buscan es tomar ventaja nada más. No podemos ser tan hipócritas de decir algo que no sucede, creo que no fue lo adecuado. Pero bueno, al final todo juega, está dentro del reglamento y será afrontarlo como debe ser".