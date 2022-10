El pasado 23 de setiembre, la Selección de Costa Rica enfrentó a su similar de Corea del Sur, como parte de los fogueos que la tricolor realizó de cara a la copa del Mundo a realizarse en Qatar.

Esa noche, el partido acabó con un decoroso 2 por 2, un gran resultado tomando en cuenta el largo viaje que los centroamericanos habían realizado hasta ese país asiático. Pero hubo algo que desató las críticas en todos los aficionados ticos; Johan Venegas "se comió" una inmejorble oportunidad de gol a escasos 5 metros del arco rival y desperdició lo que pudo haber sido el triunfo.

Callando bocas

Luego del pitazo final, en las redes sociales se propagó una estadística que puso a Johan contra las cuerdas: el delantero acumuló 28 juegos sin anotar con la Selección Nacional de Costa Rica y desde luego, la opinión pública se le vino encima.

A esta ola de críticas se sumaron varios periodistas deportivos que no dudaron en señalar el mal momento del jugador para pedir que no sea tomado en cuenta dentro de la lista de convocados para el Mundial en Qatar.

Pero el fútbol da revanchas y Venegas tuvo la suya durante esta semana. El atacante manudo se destapó con tres goles en 2 partidos, uno en el torneo tico (ante Grecia), y dos más la noche de este martes, en el torneo de Liga Concacaf, ante el Real España.

Este "resurgir" del delantero no se quedó solo en la cancha; en sus redes sociales, el goleador aprovechó para dejar un mensajito con algo de desahogo para todos sus detractores. El delantero colocó una imagen suya del juego, con una frase que decía: "No creían en mí... pues Dios lo hizo"

Estas dos anotaciones en el torneo regional lo convierten en el máximo goleador del torneo en toda su historia, un dato no menor que merece todo el reconocimiento.

Acabado el encuentro y con la satisfacción de haber derrotado a domicilio a su rival, "el cachetón" habló con la prensa obre su momento y el resultado en este primer juego ante Real España.

"Me siento muy contento y agradecido con Dios, la gente de Concacaf me dijo que me dieron el primer gol, siempre lo he dicho, entre más trabajo más suerte tengo, estoy muy contento con Dios, con mis compañeros que siempre me apoyan, con mi esposa Kimberly y mis hijos, muy feliz con todos ellos" dijo Venegas a la prensa.

Esl próximo martes 11 de octubre, Alajuelense disputará el juego de vuelta ante el conjunto catracho, esta vez, en suelo costarricense y con la ventaja de 3 goles a su favor, pero antes, deberá jugar ante Saprissa el juego de ida por semifinales del torneo costarricense.