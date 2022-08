Marcel Hernández le ha dado un baño de agua fría a todos los seguidores del Cartaginés tras confirmarse la gravedad de su lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por más tiempo. Luego de sufrir un contratiempo físico el pasado jueves en el partido ante Real España de Honduras por la vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf, el delantero cubano no ha recibido las mejores noticias.

Cartaginés se encuentra en una profunda crisis, no solamente por los malos resultados, sino también por el mal funcionamiento. Y en estos momentos es cuando más necesita a su goleador, pero ahora deberán esperar un poco más para contar con Marcel Hernández, si la recuperación se cumple al pie de la letra. Eliminados de la Liga Concacaf y con una sola victoria en el torneo local, no es un panorama agradable.

Llueve sobre mojado en Cartaginés

De manera oficial a través del departamento de prensa del Cartaginés, se confirmó que Marcel Hernández estará entre dos y tres semanas afuera de las canchas. Todo debido a un desgarro de dos centímetros en su gemelo derecho. Lesión que deberá cuidar muy bien en el proceso de recuperación ya que si recae, el tiempo de volver a las canchas se extendería.

El delantero cubano sabe el mal momento que atraviesa Cartaginés y afirmó sentir una impotencia muy grande el no poder ayudar al resto de sus compañeros en cada partido. Ahora, los Brumosos deberán encontrar solución a este problema en ataque mientras Marcel Hernández no esté. Marco Ureña y Jeikel Venegas son las opciones, pero todavía no arranca esta fórmula.