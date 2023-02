La decisión de Keylor Navas con respecto a irse del Paris Saint Germain de Francia para ir a jugar en la Premier League de Inglaterra con el histórico equipo del Nottingham Forest, es algo que se celebra a lo interno de la Selección Nacional de Costa Rica.

Retomar la titularidad, el ritmo de competencia y competir en la mejor liga del mundo sin duda es algo que respalda el director técnico de la tricolor, Luis Fernando Suárez, quien calificó con buen criterio la decisión del arquero de cambiar de aires.

“Esto de Keylor es muy bueno para él. A mi me da mucha tranquilidad porque seguramente tendrá aún más competencia, aunque a mi de todos modos, por las cualidades que tiene él, ni siquiera me preocupa si no tapa. Pero bueno, si va a tener partidos, pues mucho mejor, le hará bien, es algo muy bueno para Keylor", manifestó Suárez.

Navas se incorporará en breve con el Nottingham Forest y sumará minutos en esta segunda parte de la temporada para estar en óptimas condiciones y a las órdenes de Suárez para marzo próximo, cuando La Sele visitará a Martinica y recibirá a Panamá.

A pesar de que en los últimos años Navas solo suele estar en eliminatoria, es posible que para dichos juegos sí esté presente, ya que Costa Rica irá en la búsqueda de amarrar la clasificación al Final Four de Nations League 2022/23 y Copa Oro 2023.