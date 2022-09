Manfred Ugalde es uno de los legionarios ticos más destacados del momento, a pesar de sus juventud, actualmente juegan en la máxima categoría de los Países Pajos, la Eredivisie, con la camiseta del Twente. Su rendimiento al pasar los días sigue evolucionando y tras marcar su primer gol con estos colores, desde España lo llenaron de elogios, catalogándolo como uno de los representantes de Concacaf que empieza a destacarse en dicha liga.

Si bien es cierto que Ugalde no ha gozado de titularidad en esta temporada con el Twente, esto no ha sido un impedimento para que el costarricense aproveche cada oportunidad y es que gracias a su calidad, pudo ejecutar una anotación de alta factura para permitirle al Twente llevarse un empate ante el AZ Alkmaar.

Desde España, el reconocido medio Diario AS, dedicó un apartado para Concacaf en donde presentó una nota haciendo referencia a Manfred Ugalde y al estadounidense Ricardo Pepi quien milita en la MLS, como los grandes referentes del zona que ahora se destacan en la máxima categoría de los Países Bajos.

"Estados Unidos y Costa Rica pueden presumir de tener representantes en la primera división de Países Bajos; este fin de semana comenzaron a pisar fuerte en Europa", fue parte de lo que publicó el Diario AS, además de mencionar a Manfred Ugalde que actualmente no tiene un lugar en la Selección de Costa Rica por decisión propia y si bien falta muy poco para el Mundial de Qatar 2022, seguirá siendo una sensible ausencia para los ticos.