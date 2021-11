Saprissa no pudo mantener la ventaja ante Comunicaciones y quedó eliminado de la Liga Concacaf.

Comunicaciones (Guatemala) fue el último equipo en clasificar a las semifinales de la Liga Concacaf tras imponerse en el global (5-5) al Deportivo Saprissa (Costa Rica) y que gracias a los goles de visitante los chapines ahora se encuentran entre los cuatro mejores del torneo. Para los Morados eso significa un fracaso y así lo expresaron sus fanáticos a través de las redes sociales. Ya que en el torneo local tampoco están teniendo su mejor rendimiento.

No todo se resume para Comunicaciones el haber eliminado al Deportivo Saprissa, sino que además esto significa avanzar por primera vez en su historia a una semifinales de la Liga Concacaf. Y además, Guatemala tendrá a un finalista seguro, ya que los Cremas se medirán ante Guastatoya. El ganador, se medirá en la gran final ante Motagua o Forge. Regresando a Costa Rica, los fanáticos del Saprissa quisieron expresar su "cariño" en las redes.

Memes para el Deportivo Saprissa

Sí, disgustados por el mal performance del equipo y ahora con la eliminación en la Liga Concacaf, los seguidores del Deportivo Saprissa no quisieron perder el tiempo y se descargaron en contra de los jugadores, entrenador y dirigencia. Uno de los conjuntos más fuertes de la zona, siempre estará obligado a estar presente en las últimas instancias de cada torneo que dispute.

De esta manera quedaron las semifinales de la Liga Concacaf: Comunicaciones (GUA) vs. Guastatoya (GUA), Forge (CAN) vs. Motagua (HON). Los partidos de ida se disputarán del 23 al 25 de noviembre y los de vuelta entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre. Próximamente habrá más precisiones de la Concacaf acerca de los días y horarios. Costa Rica se quedó sin representantes. Rotundo fracaso para los ticos.