Su nombre es Cameron Johnson Cruz, tiene apenas 18 años, es un joven futbolista nacido en Miami, de padre estadounidense y madre costarricense y esta semana firmó su primer contrato porfesional de fútbol, pero no se trata de cualquier contrato, sino uno con el Lanús, equipo de la máxima categoría del fútbol argentino.

Johnson reside en Miami y hasta hace algún tiempo formaba parte de los entrenamientos con la selección Sub 20 de los Estados Unidos pero luego de pensarlo un poco decidió atender el llamado del combinado tico en esta misma categoría -gracias a su doble nacionalidad- para jugar el torneo UNCAF, donde al final alzaron el trofeo como campeones en una memorable final ante El Salvador.

Ya puede jugar profesionalmente en Argentina

La firma del contrato significa que el joven atacante podrá integrar el primer equipo y ser tomado en cuenta para los partidos oficiales del campeonat suramericano. Cabe destacar que Cameron ya estaba ligado al club desde 2019, pero temas de edad y otros trámites le impedían jugar oficialmente con el club, stuación que qeda resuelta con su firma.

"'Lamentablemente no he podido jugar partidos oficiales desde que llegué a Lanús por restricciones de FIFA relacionadas con mi edad. Fueron dos años muy difíciles para mí por el hecho de no poder jugar oficialmente con el club. Sin embargo, actualmente adquirí la mayoría de edad y esto me habilita para poder jugar oficialmente" dijo en su momento el joven jugador al programa Al Pie del Deporte

Esta semana, colocó en sus redes sociles algunas fotografías con el momento de la firma y agregó un texto que dice "Muy feliz de firmar mi primer contrat opfrofesional en este increpible club. Estoy bendecido y agradecido por todos los que han estado conmigo a lo largo de este viaje. ¡Es solo el comienzo!"

El habilidoso delantero ya había sido tomado en cuenta para un llamado anterior de la Selección sub 15, sin embargo, es hasta este año que vistió los colores de la selección centroamericana de manera oficial.

Anterior a su llegada a Lanús, Cameron estuvo en varios equipos de los Estados Unidos y posteriormente estuvo ligado al Boca Juniors durante todo el 2017.