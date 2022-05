¿Jugaría con Estados Unidos? La respuesta del tico campeón con la sub 20

Se llama Cameron Johnson Cruz y el interés por los servicios del delantero ha causado noticia durante las ultimas semanas en distuintos medios deportivos. Johnson es nacido en los Estados Unidos, de padre argentino y madre costarricense, una mezcla de nacionalidades que lo ha llevado por distintos caminos futbolísticos.

Luego de formar parte del equipo sub 20 de los Estados Unidos, Cameron optó por atender el llamado de la selección tica en su categoría y fue así como vistió por primera vez la camiseta roja de "La Sele" para disputar el torneo de UNCAF, donde además salió campeón del certamen.

Doble nacionalidad, doble opción

El joven atacante tiene doble nacionalidad por lo que aún tiene la posibilidad de jugar para uno u otro equipo si así lo desea, sin embargo, esta es una de las situaciones que llama la atención en este joven y fue consultado sobre si volvería a jugar con los Estados Unidos.

La pregunta fue realizada en una entrevista publicada por la cadena ESPN, donde el joven deportista dio su respuesta.

“Sé que por mi situación puedo jugar para las dos selecciones, pero si en un futuro me llaman de Estados Unidos lo pensaré en su momento, así que en este momento estoy concentrado con Costa Rica”, indicó Johnson a la cadena internacional.

Según se extrae de la entrevista, Cameron es un fiel admirador de jugadores como Bryan Ruiz, Joel Campbell y Keylor Navas por lo que sigue muy de cerca lo que ocurre en el país y en la selección mayor, más ahora con un repechaje mundialista pendiente; una situación que lo acerca un poco más al país centroamericano.

“Si me dan la oportunidad sería algo muy bueno, yo he soñado desde chiquito poder jugar un torneo así de esa importancia (Premundial) y de poder jugar con la selección, estaría más que orgulloso” agregó el goleador.

Cameron reside en Argentina, donde desde hace unos 4 años forma parte de las ligas menores de Lanús y hace una semana consiguió su primer contrato profesional con el club, por cuanto podrá ser tomado en cuenta para partidos oficiales.

“En Argentina me gusta la cultura, la gente te trata muy bien, se me pegó tomar mate y compartir con los chicos, me gusta esa pasión que tienen con el fútbol, nunca había visto tanta gente con esa pasión de ganar, los hinchas y ver a la gente cantando es algo increíble” señaló Johnson sobre su vida en el país suramericano.