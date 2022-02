Si hay algo que se destaca Alajuelense es en estar buscando todo el tiempo a las grandes joyas del fútbol de Costa Rica para reforzarse. Agustín Lleida es el culpable de esto y ha sabido aumentar el nivel de la plantilla de la Liga con las llegadas de futbolistas que le llamaron la atención.

Uno de los últimos nombres que apareció en carpeta es el de Gerson Torres. El héroe en el triunfo ante Honduras por Eliminatorias Concacaf tuvo un paso por el América y Necaxa de México. Tras no poder asentarse en la liga norteamericana, el mediocampista regresó a Herediano y siguió demostrando su gran nivel.

El padre del futbolista, José Torres, habló con ESPN y contó que hace una temporada Alajuelense fue muy fuerte por su hijo. La idea de Lleida era presentarlo junto a Bryan Ruiz y buscar sorprender a todos en ese mercado. Y hasta reveló la plática que tuvo con el director deportivo de los Manudos.

“Agustín Lleida la afición se lo ha pedido, él me lo dijo, que la afición se lo pide, pero me dijo que él no podía, no lo puedo traer. Se dio cuando presentaron a Bryan Ruiz y también al cubano a Marcel Hernández seis meses después, entonces quería dar más potencia en el medio campo, por eso pensó en Gerson Torres”, declaró el padre del futbolista.

Para finalizar, Torres habló del posible futuro que tiene el mediocampista fuera de Costa Rica: “Me gustaría sacar esa espina en México, en Uruguay estuvo muy cerca pero no se terminó de dar por diferentes circunstancias, al igual que en Europa, hay alguna posibilidad en acá en Costa Rica quede positivo”.