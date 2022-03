La Selección de Costa Rica aseguró al menos el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias de Concacaf. Keylor Navas fue determinante a lo largo de todo este proceso al mando de Luis Fernando Suárez y está más que claro que si en el arquero del PSG, los costarricenses no hubieran llegado a estar en esta posición. Sin embargo, Navas dejó un mensaje a través de sus redes sociales aseverando que nada ha terminado todavía.

Sí, la Selección de Costa Rica al tener 22 unidades y sacarle 4 a Panamá con un partido por disputarse, la Sele jugaría el repechaje contra un seleccionado de Oceanía aún perdiendo ante Estados Unidos, su próximo rival. Sin embargo, con un Estadio Nacional lleno y el antecedente reciente de haber tumbado el invicto Canadá —primer clasificado de la región—, no suena descabellada la posibilidad de vencer a los Estados Unidos por una goleada de (6-0) que es lo que necesitarían para clasificar de manera directa.

Mensaje de Keylor Navas

A través de su cuenta oficial de Twitter, Keylor Navas expresó lo siguiente: "Gracias a Dios conseguimos otra victoria y aseguramos el repechaje. Pero queremos más! Orgulloso de este equipo. Orgulloso de ser tico! Pura vida!", redactó Navas. Es importante resaltar que Costa Rica estará enfrentando a Estados Unidos en la última jornada del Octogonal Final mañana desde el Estadio Nacional.

Un dato no menor, los jugadores que La Sele podría no utilizar ante los norteamericanos para evitar que reciban una cartulina amarilla son: Francisco Calvo, Bryan Ruiz, Bryan Oviedo, Celso Borges, Jewisson Bennette, Joel Campbell, Adrián Alonso Martínez, Keysher Fuller y Johan Venegas. Es por eso que también seguramente veamos un cambio drástico en el once titular ante Estados Unidos.