Martín Liberman estuvo en las pantallas de Tigo Sports Costa Rica y analizó la situación de Costa Rica en la previa del Mundial de Qatar 2022. Si bien a los ticos tendría como rivales de grupo a Alemania, España y Japón, el periodista argentino no quiso subestimar partidos y aseguró que primero los ticos deben clasificar de manera oficial a la Copa del Mundo y para ello deberán vencer a Nueva Zelanda en el repechaje.

Recordemos que la Selección de Costa Rica se medirá ante Nueva Zelanda en el mes de junio por el repechaje para ganar un boleto a Qatar 2022. Esto tras quedar cuartos en la clasificación del Octogonal Final en Concacaf y en esta ocasión, por primera vez en la historia se disputará a partido único. Además, curiosamente será la tercera vez que la clasificación se decida entre Concacaf y Oceanía.

Palabras de Martín Liberman

El periodista argentino no quiso pasar por encima de este repechaje y antes de analizar el posible grupo de Costa Rica en la Copa del Mundo, aseguró que primero los ticos deben asegurar su cupo en Qatar 2022. "No considero que haya un 'grupo de la muerte' en el Mundial, pero sí que es un grupo complicado para Costa Rica, claro está. Tener a España, Alemania y Japón, a primera vista no es sencillo. Pero primero Costa Rica debe clasificar al Mundial, no me gusta subestimar partidos (Nueva Zelanda)".

Continuó el periodista argentino: "Pero realmente creo que probable que Costa Rica derrota a Nueva Zelanda y llegue a la Copa del Mundo. Pero eso lo sabremos en el mes de junio. Ahora, de llegar a la cita mundialista, me parece que jugar contra España y Alemania, no es lo más sencillo. Pero ningún Mundial es fácil. Sin embargo, están los mejores", sentenció Martín Liberman para las pantallas de Tigo Sports.