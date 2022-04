Keylor Navas salió lesionado ante los Estados Unidos en el último partido por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y por ahora no son buenas noticias para el PSG.

La gran figura que tuvo Costa Rica en estas Eliminatorias de Concacaf fue Keylor Navas. Sin las actuaciones del arquero del PSG, los ticos hoy no estarían a la vuelta de la esquina para disputar un repechaje ante Nueva Zelanda. La última piedra en el camino del Octogonal Final fue ante Estados Unidos en casa que terminó con una victoria contundente de los centroamericanos (2-0). Sin embargo, no todo fue una fiesta, cuando a mitad del encuentro Keylor no se sentía cómodo y tuvo que abandonar el partido por una presunta lesión.

Esto sucedió debido a que en una jugada en particular Keylor Navas salió a cubrir una aproximación de Christian Pulisic y terminó enganchando su rodilla derecha con el engramado del Estado Nacional y ahí en ese momento fue cuando el tico sintió una molestia e inmediatamente solicitó el cambio para que ingresara su compañero Esteban Alvarado. Obviamente esto hizo que las alarmas en Costa Rica se encendieran una vez más.

Lesión de Keylor Navas

A través de un comunicado el PSG emitió las siguientes palabras sobre el estado de salud de Keylor Navas: "Sufrió una lesión en el músculo aductor que será valorada cuando llegue hoy", sin dar más detalles los parisinos quieren hacerle más estudios al arquero costarricense una vez esté en París. Actualmente al PSG lo único que le queda para competir es la Ligue 1, en donde además ya la tiene bastante encaminada. Así que una posible lesión grave de Keylor sería más contraproducente para Costa Rica.

Recordemos que la Selección de Costa Rica se medirá ante Nueva Zelanda en el mes de junio tras quedar cuartos en la clasificación del Octogonal Final en Concacaf y en esta ocasión, por primera vez en la historia será a partido único. Además, curiosamente será la tercera vez que la clasificación se decida entre Concacaf y Oceanía.