Volvió el fútbol en Francia antes de que termine el 2022 y las cosas no parecen haber cambiado demasiado. En estos momentos el PSG disputa el encuentro ante el Racing Club de Estrasburgo por la jornada 16 del campeonato desde el Parque de los Príncipes. No ha sido una año sencillo para Keylor Navas con 36 años de edad, viviendo de disputar seguramente su última Copa del Mundo con Costa Rica y además, siendo suplente del conjunto parisino. Algo que hoy sigue manteniéndose.

A pesar de esto Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo y así también lo demuestra su palmarés. Mantenerse tantos años en Europa no es algo sencillo y aunque seguramente ha tenido ofertas para jugar afuera de este continente, el costarricense se han mantenido firme para competir en el fútbol más disputado del mundo. Hoy el PSG decidió una vez más en no darle una oportunidad desde el once inicial.

Keylor Navas termina el 2021 en el banco

Recordemos que Keylor Navas llegó a la Copa del Mundo sin un solo minuto disputado en toda la temporada y hoy la película volvió a ser la misma. El titular del PSG fue Gianluigi Donnarumma, bajo las órdenes del director técnico francés, Christophe Galtier, quien desde el comienzo de la temporada dejó muy claro que el titular sería el italiano y lo ha cumplido.

Termina el 2021 el PSG con este encuentro de liga y así también el año para Keylor Navas sin ver actividad con el conjunto parisino. Por ahora seguirá vinculado al club francés si no llega una oferta tentativa para ambas partes, al parecer el tico no se moverá de París y seguirá esperando una oportunidad para demostrar su calidad. Pero ya eso quedará para el 2023.