Keylor Navas ya está entrenando nuevamente con el PSG tras lo que fue el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica y unos días de descanso. El tico sabe que no está teniendo una temporada sencilla con el club parisino tomando en cuenta su suplencia en la portería que por ahora es de Gianluigi Donnarumma. A pesar de esto, el centroamericano sigue enfocado en seguir trabajando, aunque hay detalles en el camino que lo hacen reflexionar y así se lo hizo saber al departamento de prensa del PSG en las redes sociales.

A pesar de esto Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo y así también lo demuestra su palmarés. Mantenerse tantos años en Europa no es algo sencillo y aunque seguramente ha tenido ofertas para jugar afuera de este continente, el costarricense se han mantenido firme para competir en el fútbol más disputado del mundo. Por ahora, seguirá defendiendo la camiseta del PSG y tras su regreso a los entrenamientos hubo algo en particular que no gustó demasiado al arquero costarricense en redes sociales.

El mensaje de Keylor Navas

A través de la cuenta oficial de Instagram del PSG, Keylor Navas tuvo que alzar la voz en redes sociales y reclamó el no haber sido tomado en cuenta en las producciones audiovisuales del cuadro francés. Habitualmente el tico aparece en estos videos, pero en esta oportunidad no fue así y el centroamericano reclamó de manera directa.

“Pensé que me había equivocado, y vi el vídeo como 5 veces para ver si salía y después me di cuenta que no”, publicó Keylor Navas en la cuenta oficial de Instagram del PSG. Mbappé, Neymar, Donnarumma y hasta el tercer arquero Sergio Rico aparecen, por su parte, Keylor no. Pero al final quedará como una anécdota de redes sociales en el equipo francés.