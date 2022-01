Gracias a que Gianliugi Donnarumma dio positivo en el test que le realizaron, Keylor Navas regresó a la titularidad y mostró porque debe ser el dueño de la portería del PSG. El guardameta costarricense fue la gran figura en el duelo contra Olympique Lyon que terminó igualado 1-1 y provocó nuevas críticas a Mauricio Pochettino.

El partido no empezó de la mejor manera para el tico, Lucas Paquetá convirtió en la primera oportunidad que tuvo a tan solo 7 minutos de empezado el juego. El brasileño encaró por la banda derecha y cruzó el remate al palo más lejano del ex Real Madrid que no pudo evitar la apertura del marcador.

Para sorpresa de todos, gran parte del partido tuvo a los locales mereciendo estirar la diferencia contra los del PSG que no contaron ni con Neymar ni con Lionel Messi. Por suerte para el equipo de Keylor Navas, Thilo Kehrer logró igualar el resultado y casi se ponen arriba con un increíble tiro libre de Kylian Mbappé.

+ Resumen del partido

Excelente partido para Keylor Navas que sigue estando a la altura de sus mejores tiempos. Esperemos que este buen rendimiento termine de inclinar la balanza a favor del costarricense y se termine esta rotación que no beneficia a ninguno de los dos guardametas del PSG. Todo dependerá a Mauricio Pochettino.