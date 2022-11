El guardameta de la Selección de Costa Rica, Keylor Navas, ya se encuentra en tierras qataríes junto al resto del plantel tricolor, y desde luego que su arribo ha sido motivo de noticia para los medios internacionales.

Uno que aprovechó el momento fue el Diario Marca de España, que abordó al arquero centroamericano para consultarle por distintos temas relativos al Mundial y a sus retos personales.

Su gran amigo, Costa Rica y Brasil 2014

De primero le pidieron referirse a la no convocatoria de su compañero de equipo y amigo personal Sergio Ramos; el portero si titubeos contestó:

"Me sorprendió que Sergio Ramos no estuviera en la lista. Está a un excelente nivel, yo desearía que fuera costarricense. Es verdad que tuvo un tiempo pachuchillo, pero el Sergio Ramos de toda la vida está de vuelta, le veo al 100%, jugando a un gran nivel y es una lástima que no pueda estar en el Mundial" respondió el tico.

En la misma línea, habló sobre lo que se espera de la Selección española en su encuentro por la fase de grupos.

"Será un lindo partido (...) Es lo que nos tocó, si nos pusiéramos a escoger todas las selecciones clasificados para un Mundial son fuertes. España es una gran Selección, le tenemos mucho respeto a todos sus jugadores" dijo el 3 veces ganador de Champions League.

Continuó la entrevista y era inevitable recordar aquel inolvidable Mundial de Brasil en 2014 donde Keylor se lució junto a su selección y dieron la sorpresa del mundial.

"Fue un campeonato increíble que nos ayudó a muchos futbolistas a llegar a grandes equipos. Lo disfrutamos muchísimos. Uno cuando viene a un Mundial quiere jugar buenos partidos y éste no va a ser una excepción. Tenemos selecciones enfrente muy buenas y eso nos gusta" sostuvo Navas al diario español.

Con respecto al Grupo E, donde se encuentra La Sele, Navas le bajó el tono alarmista con el que lo han querido pintar y aunque no niega el favoritiso de los europeos, está convencido que Costa Rica dará la pelea.

"Estamos tranquilos. Es normal que la gente diga que Alemania y España pasarán por nivel de historia, que son selecciones más fuertes. Pero todos los partidos hay que jugarlos y tenemos un grupo muy bonito, con ilusión y vamos a ir a intentarlo con objetivos claros. Nuestro objetivo es pasar de ronda y seguir pasando. Queremos hacer una historia grande para Costa Rica" agregó puntalmente Keylor.

Finalmente, envió un guiño a lo que podría ser su último Mundial como jugador profesional.

"Hay que aprovecharlo como si fuera el último, pero eso tiene que pasar en la vida con cada partido, cada entrenamiento. Vamos a ir paso a paso y disfrutar del Mundial" cerró el guardameta.