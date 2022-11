Josep Pedrerol descalifica a Costa Rica en El Chiringuito: "Enfrente no tuvimos a nadie"

La Selección de Fútbol de Costa Rica ha tenido un tristísimo debut en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el que fue goleada de manera contundente por 7-0 a manos de España. Los ibéricos manejaron los hilos del encuentro todo el tiempo, concretando más de mil pases y firmando una posesión del 81 por ciento.

Este marcador generó repercusiones en todo el globo. Por un lado, generó elogios para los europeos más que nada por su eficacia (ocho tiros al arco defendido por Keylor Navas, siete goles); por el otro, una lluvia de críticas para La Sele por el papel realizado en el terreno de juego.

Josep Pedrerol, reconocido conductor de El Chiringuito (uno de los programas deportivos más famosos del país hispano), habló acerca de lo mencionado en su tradicional editorial. Si bien rescató que La Furia Roja tuvo un gran desempeño, señaló que no tuvo rival alguno para cumplir su cometido.

"Somos un país de todo o nada, de blanco o negro, los grises no existen. Antes del Mundial pasábamos de la Selección: que si la lista, que si Luis Enrique. Ayer éramos campeones el mundo. La euforia no es buena compañera de viaje, no caigamos en la trampa", comenzó a decir el periodista.

"España hizo un gran fútbol, sí. Dio muy buenas sensaciones, cierto. Pero enfrente no tuvimos a nadie y eso lo reconocen hasta en Costa Rica", completó de manera tajante el trabajador de prensa.