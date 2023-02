Joel Campbell es un frecuente usuario de las redes sociales, un canal al que el delantero le ha sacado el jugo con publicaciones generalmente asociadas a su carrera deportiva o algún tema relativo al deporte en general.

Es habitual verlo comentar o reaccionar a publicaciones sobre el Saprissa, La Sele o equipos donde ha tenido protagonismo, e incluso a veces se mete en más de una polémica cuando opina en temas calientes sobre Alajuelense o Saprissa, pero desde su ya conocida simpatía.

Reflexivo y certero

Sin embargo, este miércoles, el 3 veces mundialista sorprendió a propios y extraños con una publicación un tanto diferente, donde se le ve explicando, mediante un video, una reflexión de vida.

"Les vengo a contar algo, lo iba a escribir, pero mejor lo cuento. Resulta, pasa y acontence que la gente en la que uno más confía es la que más daño y más lo traciona a uno." inicia el particular mensaje.

Pero Campbell continúa: "Pero eso es parte de la construción de la vida de uno, ahí va uno aprendiendo. Lo que les quiero decir que por más daño que les hagan por ser personas de buen corazón no cambien, el problema no es de ustedes, el problema es de las demás gente que se abusan del corazón bueno de ustedes" agrega Joel con mucha propiedad, en la segunda parte del video.

Y por si el mensaje no fuese suficientemente acertado,, cierra con lo siguiente: "Si a alguien le ha pasado no cambie, es mejor que le fallen por tener buen corazón, que le fallen por no tenerlo, mejor sigan siendo como son".

Se desconoce si este material tenía alguna dedicatoria, lo cierto es que se le ve muy bien a Joel con esta faceta. Observe el video aquí.