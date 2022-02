Jafet Soto: “Ya no somos 800 mil heredianos, estamos cerca del millón"

El gerente general del Club Sport Herdiano, Jafet Soto, manifestó que la afición del equipo rojiamarillo se ha mantenido en constante crecimiento en los últimos años, pues dice que de los 5 millones de habitantes que tiene Costa Rica, los seguidores florenses conforman casi un millón.

Este jerarca del campeón nacional ha recibido múltiples burlas y memes desde que en 2018 había asegurado que la afición del "Team" estaba compuesta por 800 mil heredianos, sin embargo, en esta oportunidad no dudó en recalcar que para este 2022 hay un nuevo aumento.

"Lo que queremos es engrandecer a esta afición que para los que se burlaban, ya no somos 800 mil heredianos sino que estamos cerca del millón a nivel nacional. Los números no mienten y no los hizo Jafet sino la Universidad de Costa Rica”, senteció Soto en una transmisión en vivo de la institución.

A pesar de que en suelo costarricense existe una amplia mayoría de seguidores del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, el gerente herediano atribuye a ciertos estudios basados en encuestas a esas cifras de la cantidad de espectadores que apoyan al 29 veces campeón.

Soto, quien también mandó un mensaje de calma por los malos resultados del club en este Torneo de Clausura 2022, concluyó diciendo: “Herediano ya ha jugado tres finales fuera de casa, ha ganado una y dos subcampeonatos, creo que ahí tenemos otro récord de mucho esfuerzo. No creo que ningún equipo ha jugado tantas finales sin estadio”.