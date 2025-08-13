Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Hernán Medford gana 16 mil dólares por mes en Herediano, esto cobra el Machillo Ramírez para sacar campeón a Alajuelense

El Machillo Ramírez tiene el objetivo principal de salir campeón con Alajuelense y a continuación repasamos cuánto cobra como DT.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Mientras Hernán Medford gana 16 mil dólares por mes en Herediano, esto cobra el Machillo Ramírez para sacar campeón a Alajuelense
© Alajuelense - HeredianoMientras Hernán Medford gana 16 mil dólares por mes en Herediano, esto cobra el Machillo Ramírez para sacar campeón a Alajuelense

El contraste salarial entre Hernán Medford en Herediano y el Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense ha llamado la atención dentro del fútbol costarricense. Mientras el técnico florense percibe un salario mensual de 16 mil dólares, surge la incógnita sobre cuánto cobra el estratega manudo.

Ahora, en un campeonato donde los márgenes entre ganar y perder suelen ser mínimos, el sueldo de un técnico puede verse como una inversión proporcional a los resultados esperados. Para Ramírez, la misión de devolver la gloria a Alajuelense conlleva un peso extra.

“Alajuelense está carente”: Pablo Izaguirre no se guarda nada y dice de frente lo que Machillo Ramírez necesita

ver también

“Alajuelense está carente”: Pablo Izaguirre no se guarda nada y dice de frente lo que Machillo Ramírez necesita

¿Cuánto cobra el Machillo Ramírez en Alajuelense?

Óscar “Machillo” Ramírez encabeza la lista de entrenadores mejor pagados del fútbol costarricense. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense percibe un salario mensual de 18 mil dólares, superando a Hernán Medford en Herediano.

Publicidad

Su posición como el entrenador con el mayor salario del torneo aumenta la presión por entregar resultados inmediatos y mantener al club en lo más alto de la competición. En un entorno donde el rendimiento se mide partido a partido.

Machillo Ramírez – Alajuelense

Machillo Ramírez – Alajuelense

Publicidad

El Machillo Ramírez, bajo la lupa por su salario en Alajuelense

Con este sueldo, Óscar Ramírez no solo ostenta el título del entrenador mejor pagado en Costa Rica, sino que también carga con la responsabilidad de transformar esa inversión en títulos para Alajuelense.

La cifra de 18 mil dólares mensuales lo coloca en el centro de las expectativas, ya que cualquier tropiezo en el camino es analizado con lupa por la afición y la prensa

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?
Costa Rica

¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?

“Eso no es liderazgo”: mientras Marcel Hernández puede ser sancionado, Hernán Medford queda expuesto
Costa Rica

“Eso no es liderazgo”: mientras Marcel Hernández puede ser sancionado, Hernán Medford queda expuesto

Medford lo necesitaba, pero Jafet Soto lo borró de Herediano y ahora tiene nuevo equipo
Costa Rica

Medford lo necesitaba, pero Jafet Soto lo borró de Herediano y ahora tiene nuevo equipo

Rigoberto Rivas toma su decisión y Kocaelispor ya lo sabe, no hay vuelta atrás para el hondureño
Honduras

Rigoberto Rivas toma su decisión y Kocaelispor ya lo sabe, no hay vuelta atrás para el hondureño

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo