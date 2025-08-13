Mientras Hernán Medford gana 16 mil dólares por mes en Herediano, esto cobra el Machillo Ramírez para sacar campeón a Alajuelense

El contraste salarial entre Hernán Medford en Herediano y el Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense ha llamado la atención dentro del fútbol costarricense. Mientras el técnico florense percibe un salario mensual de 16 mil dólares, surge la incógnita sobre cuánto cobra el estratega manudo.

Ahora, en un campeonato donde los márgenes entre ganar y perder suelen ser mínimos, el sueldo de un técnico puede verse como una inversión proporcional a los resultados esperados. Para Ramírez, la misión de devolver la gloria a Alajuelense conlleva un peso extra.

¿Cuánto cobra el Machillo Ramírez en Alajuelense?

Óscar “Machillo” Ramírez encabeza la lista de entrenadores mejor pagados del fútbol costarricense. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense percibe un salario mensual de 18 mil dólares, superando a Hernán Medford en Herediano.

Su posición como el entrenador con el mayor salario del torneo aumenta la presión por entregar resultados inmediatos y mantener al club en lo más alto de la competición. En un entorno donde el rendimiento se mide partido a partido.

El Machillo Ramírez, bajo la lupa por su salario en Alajuelense

Con este sueldo, Óscar Ramírez no solo ostenta el título del entrenador mejor pagado en Costa Rica, sino que también carga con la responsabilidad de transformar esa inversión en títulos para Alajuelense.

La cifra de 18 mil dólares mensuales lo coloca en el centro de las expectativas, ya que cualquier tropiezo en el camino es analizado con lupa por la afición y la prensa