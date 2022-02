Herediano tiene mucho de qué ocuparse para salir del bache que ha ignificado el arranque de este 2022, al cabo de 7 fechas del torneo de Clausura, los heredianos apenas acumulan 5 puntos de 21 posibles, además de igualar su peor racha en sus 100 años de historia con 7 juegos consecutivos sin ganar.

Pero en medio de la crisis deportiva que vive el actual campeón nacional, ya empiezan a asomarse otros roces dentro de la institución rojiamarilla, esta vez protagonizado por el técnico Jeaustin Campos y el Gerente Herediano, Jafet Soto.

Jeaustin dice...

Tras la derrota de ete domingo ante cartagonés, el timonel florense se mostró amplio, abierto y crítico consigo mismo y con sus jugadores y se dejó decir algunas líneas que sorprendieron a muchos, pero que posteriormente encontraron eco en el gerente de la institución.

"No sé si tenemos que separar jugadores o qué hacer. A mí no me interesa si vienen de la selección, con una medalla en el pecho, a mí me interesa el Herediano (...) Hay actitudes que no respetan el trabajo del cuerpo técnico ni de algunos jugadores, y ahí si me voy a meter y si tengo que sacar a jugadores que no aportan lo haré" enfatizó el estratega con visible molestia.

Campos respondía así ante las preguntas de la prensa que cuestionaba el ambiente dentro del camerino, frases que hicieron levantar la ceja de la prensa y los aficionados que escuchaban la conferencia.

Agregó que el objetivo sigue siendo el mismo y que en las próximas fechas trabajarán para recuperar los puntos perdidos: “Hay precios para ser campeón que hay que pagar, si no los pagamos con humildad vamos a tener un arranque como este. Hay muchachos que con la estrella en el pecho creen que vamos a ganar. En el campo es un equipo frío y no intenso como nosotros logramos ese campeonato”

Jafet contradice...

Pero este lunes, el gerente herediano, Jafet Soto, salió al paso de las declaraciones del estratega de su equipo e intentó enderezar lo dicho por Campos: "...los objetivos están más que claros. No hay cambios, aquí hay contratos que se respetan, vigentes y que Fuerza Herediana va a cumplir. Los vamos a honrar de acuerdo a nuestras posibilidades como siempre lo hemos hecho” dijo Soto en entrevista para Teletica Radio

Una postura que evidencia la diferencia de criterios entre Campos y Soto pero que antetodo, le baja el tono al discurso del estratega. Posteriormente, Jafet señaló como una preocupación lo que sucede con su equipo y expresó el deseo de salir adelante a pesar del pésimo arranque.

“Indudablemente todos estamos preocupados, somos responsables todos. Todos los que estamos acá puede ser que suframos de ‘campeonitis’. En Herediano estamos acostumbrados a que cuando ganamos, ganamos todos; y cuando perdemos, perdemos todos” señaló Soto Molina en el espacio deportivo.

Los florenses son décimos en el torneo tico solamente por delante de Santos de Guápiles y el Deportivo Saprissa, extrañamente, 3 de los 4 equipos que disputaron las semifinales en el torneo anterior y trasanterior.