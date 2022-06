La victoria de Alajuelense sobre Saprissa de este miércoles dejó muchas alegrías, lecciones y uno que otro protagonista en la palestra costarricense, uno de ellos es el panameño Freddy Góndola, quien puso el candado al final del encuentro con una brillante anotación a falta de 2 minutos para el cierre del partido.

Góndola aprovecho un pase larguísimo que colocó Celso Borges y con astucia ganó la carrera al último defensor morado y a su portero para controlar con ventaja y enviar al fonde de la red el tercero para Alajuelense, todo fue fiesta en ese instante.

Una noche mágica para el panameño y sus mentores

Luego del pitazo final, Freddy salió ovacionado por una extasiada afición que no cabía de la felicidad tras dejar en el camino a su archirrival y acceder a la final de la segunda fase, pero además, reconoció la gran entrega del panameño durante los 120 minutos.

Con más calma y los ánimos más fríos, Góndola tuvo oportunidad de dar a conocer algunas de sus vivencias dentro del club rojinegro, donde no desaprovechó para hablar sobre su convivencia profesional con 3 de los jugadores más resonantes en el fútbol tico y centroamericano; Bryan Ruiz, Celso Borges y el Pipo González.

La entrevista fue concedida al diario La Nación, donde el canalero contó una buena parte de su formación como futbolista y algunas vivencias personales que dejaron huella en su vida y en su carrera deportiva.

Sobre sus compañeros no escatimó en elogios, incluso habló de ellos con mucha admiración y profundo respeto; les reconoce el liderazgo dentro del grupo en momentos importantes y la importancia que tiene para los jugadores que tienen menos experiencia.

“Hablo mucho con Bryan, con Celso, con Pipo. Gracias a ellos por ayudarme desde que llegué, me hicieron creer más de lo que soy capaz. Celso y Bryan me dicen que tengo muy buen mano a mano, a cualquier jugador lo motivaría eso” dijo Góndola en la entrevista.

El atacante reconoce el rol de cada uno de ellos en el engranaje manudo y con humildad admite las palabras y consejos que estos le brindan cada que pueden, finalmente, la experiencia es para eso, para ser transmitida.

Romper los límites como profesional es uno de los factores que considera vitales para el crecimiento, razón por la cual toma nota cuando "el Capi" le habla.

“Te lo están diciendo personas con mucho nombre en Centroamérica, en el país y en Europa. Eso me motiva en lo personal. Bryan me dice que no quiere que haga solo goles aquí, quiere que los haga aquí y que salga a Europa a seguir anotando. Me motiva a seguir. Igual Celso y Pipo” agregó el panameño.

Góndola se siente muy agradecido y motivado por el buen momento que pasa en Alajuelense pero sabe que partido a partido se le va a exigir más, una condición natural cuando se juega en equipos grandes y con jugadores de alto nivel.

En ese aspecto, el capitán de la Selección tica y de Alajuelense, le da buenos consejos. “Como me dice Bryan, si en un partido se dio el 100% y meto gol, al siguiente tengo que jugar al 200% y hacerlo mejor. Yo mismo me pongo mis límites y es verdad” mencionó Freddy.

Ahora, el panameno y sus compañeros se encuentran entrenando a tiempo completo de cara al primer juego de la final de segunda fase ante Cartaginés, que se llevará a cabo este domingo a las 11 am en el estadio Fello Meza de Cartago.