Jugadores de La Sele hablaron tras quedar fuera del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2022/23.

La Selección Nacional de Costa Rica disputó el duelo ante su similar de la Selección de Panamá por la Liga de Naciones de Concacaf 2022/23 en el Estadio Nacional; un compromiso que terminó 0-1 y con la clasificación de los canaleros al Final Four.

A pesar de la eliminación de la escuadra tica y que muchos lo tildaron de fracaso y ridículo, algunos seleccionados de Costa Rica como Kendall Waston y Suhander Zúñiga, rechazaron esos calificativos pese a que La Sele se llevó otro fuerte golpe.

"No es fracaso, simplemente un objetivo que no se logró... yo le llamo a fracaso a algo que no se intenta. Obviamente salgo dolido y lastimado con este resultado y también vamos a hacer muy autocríticos con todo lo que debemos mejorar", manifestó Waston.

Por su parte, Zúñiga agregó: "No es un rídiculo y tampoco un fracaso... perdemos pero el equipo trabajo bien, me quedo con lo que se hizo bien pero siempre cuando se pierde salen cosas. Seguir trabajando que la Copa Oro está cerca".

Así como estos dos casos, otros futbolistas costarricenses consideran que la caída ante Panamá no es un fracaso, pese a que la mayoría de la afición lo ve como un nuevo fracaso en la gestión de Luis Fernando Suárez, tras lo que ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.