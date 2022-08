Las declaraciones del timonel manudo no cayeron muy bien entre sus aficionados, quienes le reclaman poca responsabilidad tras el desatroso resultado ante herediano. Mañana enfrentarán al CD Águila de El Salvador por Liga Concacaf.

Alajuelense cayó derrotado este sábado por la noche ante Herediano, en una noche para el olvido del liguismo; el Team superó a los rojinegros con marcador final de 3 goles por cero, un resultado contundente y sin espacio a excusas.

Los 3 puntos obtenidos le permitieron a los florenses adueñarse de la cima del torneo y de paso, sacar distancia de Alajuelense, con quien iban codo a codo en al lucha por el liderato. Con buen juego, velocidad, juventud y muy buen tino, Herediano dio cuenta de los erizos y se embosó los 3 puntos.

Triunfo herediano y liderato

Alajuelense fue un cúmulo de desaciertos durante los 90 minutos y si bien el cierto el triunfo fue muy merecido para los dirigidos por Hernán Medford, el resultado pudo haber sido aún más abultado, o en simples palabras, Herediano le pasó por encima a la Liga.

Tras el pitazo final, el técnico debutante, el uruguayo Fabián Coito, atendio a la prensa y fiel a su estilo, intentó bajarle el tono a la estruendosa derrota de su equipo y expresó algunas frases que tiene molestos a buena parte de la afición rojinegra.

''No creo que la diferencia haya sido de 3 goles, 2 de las anotaciones cayeron muy rápido (...) 'Tuvimos 5 minutos fatales, no era para una diferencia de 3 goles'' dijo el charrúa en sus declaraciones; quizás, las más cuestionadas de todas, sin embargo, no fue la única.

''Esperamos que este resultado nos sirva de cara para corregir al futuro (...) Duele perder un partido así (...) No hay que enloquecerse por el resultado y pensar que todo está mal'' agregó Coito, quien a juzgar por su tono, no le genera mayor preocupación haber perdido de forma tan escandalosa.

Para el estratega alajuelense, el resultado no refleja realmente lo ocurrido en el terreno de juego, una actitud que muchos han tachado de displicente y de poco responsable por parte del técnico.

Sin embargo al final de sus declaraciones dio el mérito al rival como justo ganador. "'Herediano mostró superioridad, este resultado no tiene que ver en nada con lo que sucedió el torneo anterior' (...) Herediano fue mucho más eficaz (...) El poco tiempo que tenemos en el club no es una excusa, sabíamos a lo que veníamos'' indicó el uruguayo.

Hasta antes del encuentro, Alajuelense y Herediano estaban empatados con 6 puntos cada uno y el vencedor tomaría ventaja, una oportunidad que solo pudo aprovechar el Herediano para ser hora el líder de su grupo y de la tabla en general.

Alajuelense jugará este marte por la noche ante el DC Águila de El Salvador, en duelo correspondiente al juego de vuelta por fase preliminar de Liga Concacaf; el partido de ida terminó empatado a 1 en suelo coscatleco.