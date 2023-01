Ex club de Jimmy Marín amenaza a Saprissa si no paga ¢200 millones

Se complican las cosas para el Deportivo Saprissa en Costa Rica, el club Hapoel Beersheva de Israel, equipo donde militaba el costarricense Jimmy Marín, emitió un documento formal donde manifiesta que espera que el club tico ejecute el pago de $375.000 (unos 219 millones de colones) correspondientes al traspaso de Marín al Oremburg de Rusia.

El conjunto morado tiene hasta el 21 de enero del presente año para liquidar esta deuda, caso contrario, el club israelí amenaza con pedir sanciones contra el monstruo, como por ejemplo impedir que haga fichajes por un periodo de 3 años.

El origen de la disputa

La diferencia nació luego de que el Saprissa el club Israelí acordaron un pago a favor del Hapoel en caso de que Marín fuese vendido fuera de costa Rica, como ocurrió -en efecto- meses después, cuando Jimmy salió hacia Rusia.

Los morados alegan que el pago no procede pues el jugador salió en libertad y no como parte de una transacción entre clubes, por lo que no se cumple el acuerdo que se había firmado entre clubes.

En diciembre anterior, FIFA se refirió a este caso fallando a favor del Hapoel y dio un plazo de 10 dias al equipo costarricense para plantear una apelación, sin embargo, el tiempo se agotó y los morados no realizaron el reclamo.

"Si no se hace lo mencionado anteriormente, el club se acercará nuevamente a FIFA para que se apliquen las sanciones contra Saprissa de acuerdo a la decisión que ya se tomó" se lee en el texto emitido por el Hapoel.

Ahora, los israelitas esperan respuesta del máximo órgano del fútbol para que se haga cumplir la deuda o las sanciones; por su parte, los morados han guardado silencio durante todas estas semanas y no han emitido declaraciones sobre este tema a los medios de prensa.