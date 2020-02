Demandan a Fenafuth por deuda con hotel sampedrano

Por una vieja deuda con el Hotel Mediterráneo de San Pedro Sula, la Federación Nacional Autónoma del fútbol hondureño ha sido demanda ante los juzgados de la ciudad.



La noticia fue confirmada por el dueño de la propiedad, Fais Gattas, que no contó la cantidad de dinero que le deben, pero sí dejó saber que el compromiso viene desde el 2015.



"Es una lástima, yo no quería llegar a estas instancias porque la Federación y Jorge Salomón son personas honorables; pero ya no contestan las llamadas por teléfono ni los correos electrónicos", aseguró Gattas.



El propietario del inmueble también afirmó que no le contestan los mensajes de WhatsApp, y que incluso intentó conciliar la deuda sin cobrarle intereses a Fenafuth pero que, ante la indiferencia de los federativos, no tuvo de otra que demandar.



Fais Gattas, propietario del Hotel Mediterraneo.