Una investigación de La Nación comprobó que de los 41 futbolistas que juegan en la liga de Costa Rica, la mitad de ellos no tienen permiso de trabajo.

El medio costarricense La Nación realizó una investigación que desata un escándalo en la liga de Costa Rica. Los periodistas descubrieron que de los 41 jugadores extranjeros que fueron inscriptos para disputar este Clausura 2022, hay 20 de ellos que no cuentan con el permiso para trabajar que exige la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los futbolistas del exterior deben obtener la resolución que emite Migración y Extranjería, donde indica que está trabajando legalmente. En los casos de que no se encuentra aprobada, los deportistas no pueden ejercer ningún tipo de trabajo remunerado en el país. Solo tres clubes cumplen con esto correctamente: Herediano, Cartaginés y Guadalupe F.C.

Desde La Nación le consultaron sobre lo sucedido a la Fedefútbol y Unafut para que expliquen que es lo que está sucediendo y como cuentan con la aprobación de ellos para que jueguen, aunque no tenga el permiso. De ambos lados culparon a la pandemia por estos incovenientes en los papeles.

“De tal manera, y entendiendo la situación excepcional que ocasionó la pandemia, el Comité Ejecutivo tomó un acuerdo para que los clubes pudieran inscribir estos jugadores siempre y cuando demostraran que estaban haciendo los trámites respectivos ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Esta situación excepcional se mantendrá vigente mientras continúe la pandemia”, explicó el secretario de Fedefútbol Gustavo Araya.

El presidente de la Unafut también buscó aclarar la situación que está ocurriendo: “En virtud que la oficina de Migración y Extranjería no está tramitando permisos de trabajo, debido a la emergencia producto de la covid-19, se autoriza a inscribir los jugadores extranjeros presentando el comprobante de que el trámite correspondiente ha sido presentado de manera física o electrónica”.

Pese a estas justificaciones, la jefa de Plataforma de Servicios de la Gestión de extranjería, Cindy Molina habló y la situación se complica para los clubes: “Un futbolista está ejerciendo un trabajo. Entonces, ese permiso lo obtiene con la resolución que le emite Migración y Extranjería. Hasta que no se tenga esa resolución, de acuerdo a la normativa que está vigente, no podría ejercer ninguna labor remunerada en el país hasta tanto no se le notifique el permiso".