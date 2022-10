Es oficial: Erick Cabalceta, central de la Selección de El Salvador, seguirá vistiendo la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2023. El club confirmó su renovación este sábado, la cual estaba en la agenda de la gerencia desde octubre, según apunta La Nación.

La apuesta por la continuidad de Cabalceta es considerada la primera decisión del nuevo director deportivo, Antonio Solana. Y sin duda es tan importante como la que definió su llegada desde San Carlos —en condición de libre— ante la lesión de "Pipo" González ni bien inició el Apertura 2022.

"Todo es un sacrificio. Me esforcé y desde el primer día que llegué acá traté de quedarme un poquito de tiempo más. Agradecido con Dios, con todo el cuerpo técnico, con mis compañeros y con don Antonio para quedarme un poco más de tiempo y poder representar este escudo que significa bastante para mí y para mi familia", aseguró Cabalceta,

"Desde que llegué, todos me hicieron como uno más, como si estuviera aquí desde hace mucho tiempo. Sí, fue un fichaje de emergencia y yo venía con la mentalidad de buscar un campo y poder quedarme.(...) Espero no solo quedarme un año más, si no que espero torneo a torneo seguir metiendo para poder quedarme más tiempo", apuntó.

Luego de semanas de recuperación, el defensa comentó que ya comenzó a entrenar con el grupo y podría integrar la nómina de Fabián Coito para la final de vuelta de la Liga Concacaf. Alajuelense deberá remontar el 3-2 favorable a Olimpia este miércoles 2 de noviembre, en un Alejandro Morera Soto a reventar.