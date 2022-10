Hugo Pérez había manifestado su deseo de que la Selección de El Salvador jugara más amistosos este año, concretamente en la ventana previa al Mundial de Qatar 2022 y en enero del próximo año. Por lo que este viernes recibió buenas noticias cuando la FESFUT confirmó que el 16 de noviembre se enfrentarán a su similar de Nicaragua.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Nacional de Managua y la Selecta comenzará a concentrar en la primera semana del mes, según le confirmó Pérez a «Diario El Salvador». Eso sí, inicialmente no podrá contar con los futbolistas de la Liga Mayor que por entonces estén disputando las semifinales (terminarán el domingo 6) y lo mismo sucederá con los finalistas (domingo 13) más adelante.

"El juego es en fecha FIFA y para nosotros es importante ver a un par de jugadores que hemos estado observando. Nicaragua es una selección que viene mejorando. Creo que va a ser un buen rival", le confirmó Pérez al mismo medio. Recordemos que el entrenador había quedado disconforme con el desempeño de algunos seleccionados en la derrota 4-1 ante Perú y comentó que "puede ser que ya no vuelvan".

Viejos conocidos regresan

Hugo Pérez profundizó en el tema para «DES», explicando que podría convocar a Joshua Pérez, Amando Moreno, ambos en la USL; y Harold Osorio, así como también a otros futbolistas de la Sub-20. El sobrino del timonel no representa a Sele desde diciembre de 2021 por motivos extracancha: "Joshua iba a venir, pero nos dijo que si lo llaman de Italia por parte de la ciudadanía que no podía y yo no lo iba a traer de esa manera", explicó el ex FAS.

Moreno, quien quedó fuera de los cuartos de final con el New México, no fue considerado porque se estuvo recuperando de un desgarro en los ligamentos de su rodilla derecha desde noviembre del año pasado. Mientras que Osorio, de reciente incorporación al Chicago Fire II luego de haber estado entrenando con Aianza, tendrá un chance de oro: a sus 19 años, suma dos juegos con la Azul Mayor, incluyendo su debut en agosto de 2021.