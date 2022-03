Se cumplió un poco más de un mes desde que Rusia decidió declararle la guerra a Ucrania. Todo comenzó cuando el presidente Volodímir Zelenski decidió anunciar que se unirían a la OTAN y Vladimir Putin decidió evitarlo mediante el conflicto bélico. Los perjudicados fueron los ciudadanos ucranianos que tuvieron que abandonar sus casas y mudarse a otros países para resguardar su vida.

Fueron varias las personas que se solidarizaron con ellos y también hubo futbolistas en el medio. Mientras la mayoría donaba dinero para colaborar, Keylor Navas decidió ir más allá y albergó refugiados en su casa. Increíble el gesto del guardameta tico que sorprende y emociona a todo el mundo.

Según informó Diario Sport, el guardameta de Costa Rica se inspiró en la acción benéfica que empleó la Asociación de Gitanos del Barrio de Gracia en Barcelona y decidió hacer algo similar en su casa de París. Son 30 personas las que se hospedaron en la impresionante mansión que tiene el costarricense.

“Compró 30 camas que instaló donde tiene la sala de cine; su mujer les hizo la comida, les dieron ropa e hicieron un culto evangelista, ya que el portero del PSG también es evangelista”, así lo contaron en el medio español sobre la acción de Keylor Navas que ya recorre todo el mundo y parece ser un ejemplo a seguir.

Enrome el gesto del costarricense que siempre demuestra que la solidaridad está ante todo. No hay medio europeo que no lo esté resaltando y en las redes sociales los mensajes de amor hacia él son enormes. Esto llega también en un momento en el que ya se lo defendía por no haber estado en la Champions League ante Real Madrid. El apoyo con él es enorme.