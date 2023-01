Este fin de semana, el mundo del fútbol vivió uno de sus momentos más duros tras conocerse el fallecimiento de quien en vida fuese uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Edson Arantes Do Nascimento, Pelé.

El brasileño 3 veces campeón del mundo dejó materialmente este mundo, pero su legado quedará en la historia del deporte rey por toda la eternidad gracias a sus grandes aportes que para mucho lo hacen el mejor de todos los tiempos.

Elogio a los ticos

Pelé fue un trotamundos del futbol, la magia "del Rey" llegó a decenas de países alrededor del planeta y Costa Rica no fue una excepción, de hecho, pisó el país centroamericano en 4 oportunidades.

En una de ellas, allá por 1972, Pelé no tuvo reparos en elogiar el fútbol tico y expresó algunas palabras alentadoras que ahora, tras su muerte, vuelven a tener relevancia. Así se evidencia en una publicación del estadígrafo e historiador costarricense Rodrigo Calvo.

"A un grupo de amigos le juré que iba a volver a Costa Rica antes de mi retiro y lo he cumplido. Repito lo tantas veces dicho: el fútbol costarricense es muy similar al sudamericano y eso significa tener categoría" señaló el astro brasileño al diario La Nación, tras un juego amistoso ante Saprissa.

De esta forma, "O Rei" reconoció el talento de los ticos para jugar al balompié, pero sus palabras no se quedaron en lo meramente deportivo, también fue un poco más allá y señaló su cariño por el pequeño país centroamericano.

"Me gusta mucho el país, he venido creo cinco veces y estoy muy agradecido con el público, que siempre me ha tratado con una gran deferencia. Por eso nos agrada estar aquí" agregó el suramericano.

Las honras fúnebres del brasileño se llevan a cado durante estos días, primeramente en el estadio del Santos en un acto más abierto al público y posteriormente se vendrá su entierro para sus más cercanos.