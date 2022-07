Joel Campbell regresó al León luego de estar a préstamo la temporada pasada con el Monterrey en donde luego no contó en los planes del entrenador. Sin embargo, el tico se ha estado tomando su revancha personal y ha arrancado como titular en las dos primeras jornadas de este torneo en la Liga MX realizando un golazo el pasado sábado anotó un golazo en el empate de su equipo 3-3 como local ante Pumas. Actuaciones como esta han llevado a que el periodista mexicano David Faitelson llene de elogios al centroamericano, incluso, colocándolo como entre los mejores del fútbol azteca.

Recodemos que Joel Campbell viene de ser una de las piezas más importantes para la Selección de Costa Rica tras conseguir el boleto al Mundial de Qatar 2022, en donde además fue Joel quien convirtió el gol de la victoria ante Nueva Zelanda en el repechaje. Más allá de eso, Campbell es un titular indiscutido para La Sele y es determinante que siga viendo minutos en la Liga MX con el León para llegar con ritmo a la Copa del Mundo. Esto opina David Faitelson sobre el presente de Joel.

Faitelson se rinde ante Campbell

"Yo diría que Joel Campbell no ha terminado de consolidarse en el futbol mexicano, yo lo pondría con todo respeto entre los 10 mejores futbolistas o más trascendentes de la Liga MX. Quizá no le fue bien en el Monterrey pero hay que entender que el Monterrey ha sufridos fracasos rotundos en las últimas temporadas, a pesar de tener abundancia no lo ha manifestado plenamente en el campo de juego y creo que el regreso a León le va a ayudar muchísimo al futbolista costarricense", comentó David Faitelson en las pantallas de ESPN.

"'Lo veo establecido como un jugador muy importante y fundamental para lo que quiere hacer el León, que es un equipo de media tabla hacia arriba con grandes aspiraciones y que ha levantado campeonatos. A Campbell lo veo enfocado y dirigido para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de Qatar con la Selección costarricenses, insisto, para mí Joel está entre los 10 mejores futbolistas de la Liga MX sin temor a equivocarme", sentenció David Faitelson.