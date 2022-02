Juan Pablo Vargas sufrió una fuerte derrota con Millonarios ante Fluminense (1-2) en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El defensor costarricense disputó los 90 minutos pero no pudo evitar el resultado final que tuvo un dato muy particular. Un hecho histórico que no había sucedido en toda la historia de esta competencia y así lo hizo saber MisterChip a través de sus redes sociales con los datos más importantes.

Los responsables de las anotaciones del partido fueron Eduardo Sosa Vegas (7') para Millonarios, mientras que para Fluminense David Braz (43') y Germán Cano (77') se encargaron de hacer la remontada para el equipo brasileño. La vuelta se disputará en el Estadio São Januário el próximo 01 de marzo. Juan Pablo Vargas sabe que deberán hacer un esfuerzo mayor si quieren seguir con vida en la Copa Libertadores.

El mediocampista venezolano Eduardo Sosa luego de marcar el gol para Millonarios iba a ser expulsado luego de dos acciones muy imprudentes. Al minuto 10 recibió la primera cartulina amarilla tras protestar varias decisiones del juez principal Darío Herrera. Luego al minuto 19 se terminaría de ir expulsado. Luego de impactarle un codazo en el rosto a Willian de manera infantil, Millonarios se quedaba con un jugador menos.

Dato histórico en Copa Libertadores

Más allá del resultado en este encuentro de ida, surgió algo muy particular en Millonarios que fue destacado por MisterChip a través de sus redes sociales. "Eduardo Sosa es el PRIMER JUGADOR con gol (minuto 7) y expulsión (minuto 19) en los primeros 20 minutos de un partido en TODA la historia de la Copa Libertadores", aseveró el periodista español a través de su cuenta oficial de Twitter. Sí, de héroe a villano fue el partido para Eduardo Sosa.