La Liga Deportiva Alajuelense no pudo quedarse con el título en casa y los aficionados perdieron la paciencia.

Alajuelense no pudo ante Cartaginésen casa y dejó escapar un título más para sus vitrinas. Los dirigidos por Albert Rudé no lograron remontar esta llave ante los Brumosos dejando escapar una gran oportunidad con su gente en el Morera Soto. Y sobre este escenario, tras el pitazo final, las cosas no terminaron bien para el estratega de La Liga, quien en medio de los abucheos y agresiones, se tuvo que ir del estadio.

Para esta final fueron 16 mil aficionados de Alajuelense que fueron al Morera Soto con la ilusión de levantar un nuevo título y al final terminaron en luto desde su propia casa. Y por este motivo, los seguidores de La Liga explotaron en contra de su equipo y sobre todo del profesor Albert Rudé, que para ellos, tuvo la mayor parte de responsabilidad.

Albert Rudé se fue abucheado y agredido [VIDEO]

Sí, cuando terminó el encuentro se escuchó el clamor popular: "Fuera Rudé" acompañado de silbidos pidiendo la salida del entrenador. Pero no todo quedó allí, cuando Albert Rudé se dirigía a salir del estadio, un aficionado de Alajuelense se saltó la gradería e intentó agredir al estratega con su chaqueta, según informó Columbia Deportiva, el español estuvo a punto de increpar al seguidor, pero los funcionarios liguistas lo hicieron abandonar el terreno de juego rápidamente.

No hay dudas que en Cartaginés todo será una verdadera fiesta. Tras 81 años sin levantar un título luego de los adquiridos en 1923, 1936 y 1940. Fue una temporada bastante complicada y muy luchada en donde parecía que al final se le iba a volver a escapar un campeonato, pero esta vez, la fortuna y la contundencia, estuvieron de su lado.