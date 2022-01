Hace algunos meses atrás, Christian Bolaños fue muy crítico sobre el manejo de la selección de Costa Rica en el último tiempo. El futbolista del Saprissa expuso lo que muchos piensan sobre las cosas que se están haciendo mal desde la Federación y recibió duros mensajes por haber expuesto su opinión.

Tras los 90 minutos por la vida, el delantero habló sobre el combinado y lanzó varios mensajes para los que lo atacaron: "Yo no lo dije señalando a nadie, solamente lo hago para poder ayudar porque es lo que me ha dictado la experiencia y es lo que he aprendido. Simplemente doy mi punto de vista, siempre lo he hecho así".

Y agregó: "Si a alguien le cayó mal eso ya no es problema mío, cada quien lo recibe como quiera. El que sale a hablar y quiere que le responda yo no entro en ese juego, soy futbolista, me dedico a entrenar y a jugar. La Selección tienen que estar los mejores y eso no puede cambiar nunca. A mi nadie que no ha pateado una bola me va a venir a decir para que lado agarrar".

Bolaños también habló sobre la posibilidad de estar convocado de nuevo durante las Eliminatorias Concacaf. Luis Fernando Suárez lo convocó para suplantar a Joel Campbell y terminó jugando menos de 6 minutos. No criticó al DT y aseguró que está esperando la posibilidad.

"La selección arrancó ya hace bastante, de mi parte siempre he intentado prepararme de la mejor manera para el servicio de mi equipo, después de ahí no puedo hacer mucho porque hay un seleccionador quien es el que hace la lista y punto, uno nada más respeta y apoya al que esté en la Selección, de mi parte les deseo lo mejor y ojalá que se pueda clasificar al Mundial", cerró.