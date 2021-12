Hay Bola para rato. Christian Bolaños, uno de los referentes que tiene actualmente el Saprissa, acordó la renovación de su contrato por dos años más con el conjunto morado, siendo parte de los planes de la institución para afrontar el próximo Clausura 2022, así como también los venideros torneos en donde deberán poner todo de sí para cumplir los objetivos planteados.

La extensión del ligamen se llevó a cabo oficialmente este jueves, en imágenes que quedaron registradas en un video publicado por la prensa oficial de la S en su cuenta oficial de Youtube. En la misma, además de mostrar la firma del acuerdo, también se puede observar y escuchar al costarricense enviar varios mensajes con una notoria alegría por poder permanecer en el cuadro tibaseño.

“Estoy muy contento. Es algo que uno trata de ir construyendo con el paso de los años, del tiempo. Es un día especial para mí, para los morados”, manifestó primeramente. Además, expresó que se siente “un embajador, me creo así. A donde vaya, saben que soy saprissista; morado. Intento representarlo de la mejor manera”. También mencionó que ampliar el vínculo “es un premio al sacrificio, al estar en el día a día con el equipo (…), intentado siempre de esforzarme al máximo y dejar todo en la cancha”.

Luego de agradecer a la directiva por haber “depositado una confianza increíble en mi persona”, indicó que el regreso de la afición a las canchas, con los respectivos protocolos por el coronavirus Covid-19, le permitió “sentir de primera mano el cariño que tenían al equipo, y obviamente hacia mi persona. Eso me comprometía aún más de prepararme de la mejor manera para poder intentar ganar los partidos y hacer un buen juego”.

Por otra parte, reconoció que fue una sorpresa para él la renovación: “Sería un mentiroso si te dijera que me lo imaginaba. (…) En la medida que yo sienta que pueda estar compitiendo me hacen olvidar de la edad, que para mí es un tabú. Simplemente es tener buena dedicación, no solamente en la parte mental sino en la preparación”. Finalmente, aseguró que en los demás clubes donde se desempeñó “siempre en las entrevistas que me hacían decía que en mi corazón había solo un equipo, y era Saprissa”.

“Cuando regresaba todo era más sencillo, porque hay un amor especial y no me cuesta hacer sacrificios (…). Esa ha sido la llave, el amor que le tengo a la institución”, completó quien ahora seguirá estando en el Saprissa, por lo menos, hasta fines del 2023.