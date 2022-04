Saprissa sufrió de nuevo este miércoles en su propia casa tras el amargo trago que le propinó Guanacasteca al cerrar el juego con empate en el último minuto, un resultado inesperado para los morados pero justo si se toma en cuenta la constancia y la entrega pampera durante los 90 minutos.

El partido también marcó el regreso de Christian Bolaños al rectángulo de juego, tras una prolongada lesión que lo tenía alejado de la acción durante el último mes y medio; "Bola" sufre una tendinitis en la rodilla derecha desde finales de febrero anterior, lo que no solo lo apartó de su club, sino también de La Selección Mayor. Y lo hizo muy bien, incluso con gol.

Recuperado de su lesión y llamado a La Sele

Este miércoles, al finalizar el juego, Bolaños atendió a la prensa y aprovechó para dar a conocer una noticia de la que nadie tenía conocimiento; Bolaños entró en los planes del estratega Luis Suárez para formar parte de La Sele para los juegos de marzo, sin embargo, su lesión se extendió más tiempo del esperado y esto se trajo abajo el objetivo.

"Tuve una mala fortuna ahora... pero yo iba a estar en la Selección. Él me iba a convocar (Luis Suárez), yo le dije que estaba lesionado y que iba a hacer todo lo humanamente posible para recuperarme y la lesión me llevó más de lo que pensaba (...) y hasta ahorita estoy regresando" indicó el 3 veces mundialista.

Sobre Bolaños y su distanciamiento con La Sele se ha hablado mucho, con opiniones que van desde lo deportivo y el rendimiento, hasta una supuesta mala relación del jugador con el timonel colombiano que dirige al cuadro patrio; al respecto, Bolaños aclaró lo sucedido.

"Lo único que quería era saber qué pensaban porque había alguna incertidumbre ahí que yo como jugador veía, porque siempre decían que yo podía estar (...) Yo siempre he dicho que me gusta competir, si me llaman voy a intentar a hacer lo mejor posible y si no, voy a a apoyar como cualquier otro..."

Con estas declaraciones, el también mundialista de clubes despejó cualquier rumor o especulación en torno a sus llamados al conjunto nacional y deja la puerta abierta de cara al repechaje y por qué no, a un eventualmente llamado a la Selección para aistir al mundial.

Con 37 años, Christian es pieza fundamental de su equipo y destaca en cada partido donde ve acción, razones por las que buena parte de la afición tica lo pedía a gritos para vestir la roja de la selección, además de la excelente relación que este guarda con otros experimentados como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges.

Durante el presente torneo Clausura 2022, Bolaños solo ha visto acción en 7 encuentros, justamente por causa de la lesión que acarreaba, pero anoche dejó muy claro que la recuperación surtió efecto, que la calidad no se pierde y que el deseo de figurar tanto en el saprissa como en La Sele es su principl objetivo.