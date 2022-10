¡Bombazo en Cartago! Esta mañana, el Club Sport Cartaginés anunció la salida del técnico que los hizo campeones despues de 81 años, Geiner Segura, esto luego del pésimo torneo vivido en el presente Apertura 2022, donde no solo quedó fuera de la segunda fase, sino que también fracasó en Liga Concacaf.

El propio presidente de la institución brumosa, Leonardo Vargas, señaló que el ciclo con el timonel se había agotado y era momento de mirar hacia adelante; el anuncio de la salida de Segura se dio en conferencia de prensa donde además estuvo presente el capitán blanquiazul, Allen Guevara y el goleador del club, Marcel Hernández.

Fin de un ciclo

"Nosotros hicimos un análisis una vez finalizado el torneo y tomamos la decisión de conversar con Geiner y acordar que de parte nuestra había llegado a un ciclo y es una decisión que toma el Cartaginés" señaló Vargas en conferencia.

Con Géiner al mando, los brumosos firmaron una de las páginas más doradas del club papero, la obtención de su cuarto título tras una sequía de más de 8 décadas, nos obstante, en el presente campeonato, los brumosos apenas acumularon 17 puntos en 16 juegos, dejando al club en el último lugar de su grupo.

De momento, Mauricio Wright, quien fungió como asistente de Géiner en los dos últimos torneos, se quedará al mando del primer equipo, pero aún es incierto si lo hará de manera definitiva o si vendrá otro DT a ocupar el espacio que deja Segura.

Sobre las razones de la salida de Segura, se habla de una combinacion de situaciones; por un lado, el paupérrimo rendimiento en el recien concluído certamen y por el otro, una oportunidad que se le presentó a Segura para dirigir en el extranjero, aparentemente en el fútbol de Guatemala.

"Me voy con la frente en alto, que hicimos la gesta histórica “Campeones después de 81 años”, la cual era un sueño para mí y me fué concedida. Me llevo a toda la afición, una gran institución y todos mis jugadores guerreros en mi mente y corazón para siempre" fueron algunas de las palagras de Geiner en sus redes sociales.

Cartaginés se encuentra eliminado del Apertura 2022 y retornará a la acción hasta enero de 2023, cuando inicie el Clausura 2023.