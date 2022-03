El legendario arquero italiano Gianluigi Buffon, no pudo contener referirse a la acción del pasado miércoles en el juego del PSG ante el Real Madrid por Champios League, cuando su compatriota del mismo nombre pero de apellido Donarumma fue el protagonista del grueso error de la noche.

Para el campeón del mundo de 2006 lo sucedido es lamentable aunque no se suma a las críticas en contra de su coterráneo; más bien lo ve como una acción donde al joven cancerbero le faltó maña o experiencia quizás.

Giggi defendió a Donnarumma

“Si Gigio hubiera pensado más claramente o tuviera esa picardía, quedándose en el suelo tras el impacto habría sacado algo. Cuántos listillos vimos así... Él fue honesto. Levantándose enseguida, le dio una señal clara al árbitro: contacto irrelevante” señaló el veterano guardameta al medio Corriere dello Sport.

Para Buffon no se vale señalar al compañero de Keylor Navas, pues lo cataloga como una jugada normal dentro del fútbol: "Fue un error, todos los cometimos. Su valor sigue intacto, el problema sería si hiciese cinco cada año así. Las polémicas son normales, la elección de irse al PSG fue impopular, pero hay que respetarla. El problema no son los franceses que disfrutan de su error, son los italianos que no esperaban otra cosa" destacó.

Giggi fue empático con su colega, señalando cómo lo habría tomado si le hubiese sucedido a él: "En Europa nunca pitan una falta así, en Italia, quizás, con el VAR sí. Como portero yo también me habría enfadado" destacó.

Los de París ganaban con marcador de 0 por 1 y controlaban el partido, pero al minuto 61´ todo cambió para los franceses; tras una jugada donde la defensa devolvió el balón al espigado arquero, este no supo sostener y ante la presión del delantero madridista, Donnarumma entregó el balón casi al frente del marco donde recibió Vinicious Jr para servir en bandeja de plata a Benzema quien definió de primera intención.

El gol significó el principio de una noche oscura para los dirigidos por Mauricio Pochettino, dos tantos más llegarían para definir la serie en favor de los ibéricos. Las críticas no tardaron en llegar y los titulares deportivos no tuvieron ningún tipo de compasión con el portero italiano.

Ahora, el PSG solamente se enfocará en el torneo local tras quedar eliminados de la competencia contnental.