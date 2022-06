La caída de Costa Rica ante Panamá en el debut de la Liga de Naciones de Concacaf dejó varios análisis y uno de los más interesantes fue el de Andrés Agulla. El periodista argentino no solo habló sobre lo sucedido dentro del campo de juego, sino que también hizo referencia a la mentalidad con la que se jugó y como a la Sele le molestan estos encuentros antes del repechaje ante Nueva Zelanda.

"La victoria de Panamá fue totalmente justa. Le han ganado a Costa Rica y le han ganado bien e incluso le anulan mal un tercer gol. La diferencia podría haber sido más y Panamá ha sido mejor en líneas generales en los 90 minutos del partido", comenzó analizando en la editorial que dio para ESPN Digital.

Y agregó: "Da la sensación que hay momentos mentales completamente distintos. Panamá arranca un proceso nuevo con un mismo técnico y una base que quiere mostrar que es una realidad. Tuvieron un muy buen fútbol en las Eliminatorias, pero se cayó en el final. La idea y el nivel lo tienen para poder competir. Mientras que Costa Rica no puede evitar que esta competencia le moleste, si bien es una preparación al partido que es una final para ir al Mundial. No quiere arriesgar jugadores, están en un proceso para otra cosa".

Luego, se refirió a los juveniles que puso Suárez en cancha: "Costa Rica tiene jugadores interesantes que he querido ver. Me ha gustado mucho el partido de Anthony Contreras, las pocas veces que lo veo me gusta mucho. Es jugador de selección. Tenía ganas de ver a Brandon Aguilera, ya me había llamado la atención. Jugó 60 minutos ante Panamá y no ha sido su mejor encuentro".

Para finalizar, Agulla sentenció que no es una derrota para preocuparse: "Costa Rica ha mostrado que tiene jugadores importantes a futuro, pero no es el tiempo de hablar de ellos porque tienen una final en dos semanas. El partido de Costa Rica no es para sacar muchas conclusiones, solo fue un partido y ante Nueva Zelanda va a tener un equipo totalmente distinto".