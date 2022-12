El fútbol de Costa Rica vivió una noche más que especial el último sábado 17 de diciembre. Bryan Ruiz, uno de los emblemas del deporte rey en el país centroamericano, tuvo el primero de sus dos partidos despedida. El mismo concluyó 2-2 entre Alajuelense y Twente, marcando él uno de los tantos para la escuadra neerlandesa.

La otra anotación de los europeos llegó de los pies de Manfred Ugalde, el joven tico ex-Saprissa que desde hace casi año y medio es parte del plantel. A pesar de su gran nivel y el promisorio futuro que tiene por delante, solo estuvo en unos pocos partidos de La Sele camino a Qatar 2022, ya que renunció a ella por desacuerdos con el entrenador Luis Fernando Suárez.

Mucho se ha hablado de él con motivo de su regreso a la nación para este amistoso especial. Álvaro Saborío, reconocido ex-jugador que disputó algunos minutos en el mismo con los colores rojo y negro, fue uno de los que brindó algunas palabras sobre el presente del delantero de apenas 20 años.

"Manfred tiene buen nivel y anotó en la despedida de Bryan Ruiz, así son los goleadores, desearle éxito en la etapa en Europa, que se quedé muchos años allá", manifestó quien vistiera en el pasado las camisetas de la Liga, el monstruo morado, DC United y Real Salt Lake, entre otros.

"Ojalá brille en Europa y resuelva sus problemas en la selección, porque se ocupan jugadores que estén en buen nivel. Lo que si debe volver o no, eso no me toca a mí decirlo", concluyó en diálogo con AM Prensa.