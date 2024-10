Alonso Martínez viene deslumbrando en la MLS con el New York City FC y eso lo llevó de nuevo a la Selección de Costa Rica. Es que después de no haber sido considerado por Gustavo Alfaro, Claudio Vivas no pudo resistirse al nivel mostrado en Estados Unidos y lo convocó desde que reemplazó a su compatriota.

Por el momento, de todos modos, el delantero no pudo marcar y devolverle la confianza al DT, aunque este martes ante Guatemala al menos consiguió una asistencia. Así, Martínez regresó a Nueva York aunque antes de marcharse habló de la pelea que mantiene frente a frente con Lionel Messi, nada menos, y también con Álvaro Saborío.

Alonso Martínez contra Lionel Messi en la MLS

El tico y el argentino están prácticamente igualados en la tabla de goleadores del campeonato estadounidense. Messi lleva 17 anotaciones en el Inter Miami, mientras Martínez festejó en 16 ocasiones en New York City FC, aunque al 9 costarricense parece no preocuparle.

“No compito tanto con Messi”, aseguró el futbolista con pasado en Alajuelense. “Lo hago más con los delanteros que llevan más goles”, aseveró en referencia a, por ejemplo, al belga Christian Benteke, quien es el máximo artillero de la MLS con 23 anotaciones.

Álvaro Saborío es el próximo objetivo de Alonso Martínez en la MLS más allá de Messi. (IMAGO)

Por detrás suyo se ubican Denis Bouanga con 19 y un escalón más abajo, el mismísimo Luis Suárez con 18 al igual que Juan Camilo Hernández. “Por supuesto que uno quiere estar ahí, hacer más goles, esa es la meta: como delantero quiero hacer más y más y más”.

¿Y qué hay de Álvaro Saborío?

Martínez, que en el New York City viene de ser elegido como el Jugador del Mes al igual que Erling Haaland en el Manchester City, ahora tiene el objetivo de igualar a Álvaro Saborío como el tico con más goles en una temporada de la MLS.

“Me motiva bastante, el otro día le dije a Sabo que lo iba a alcanzar, je, así que muy feliz”, dijo quien necesitará anotarle este sábado al CF Montréal para igualar la línea de 17 goles que el histórico delantero alcanzó en la temporada 2012 con el Real Salt Lake.