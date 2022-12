El volante Bryan Ruiz finalmente colgó los tacos luego de una espectacular carrera en un emotivo y atractivo partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Twente de Países Bajos que terminó con marcador de 2-2 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Pese a que de manera oficial se despidió en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica, Ruiz vivió su compromiso de despedida con una afición rojinegra que llenó La Catedral para darle las gracias a uno de los tres jugadores ticos más históricos.

Ruiz jugó el primer tiempo con el equipo neerlandés y anotó un golazo al minuto 2, luego de sacar un potente remate de zurda desde la media luna del área tras un pase de Daan Rots. Además, el segundo gol del Twente cayó por medio de otro tico: Manfred Ugalde al minuto 15.

Para la etapa complementaria, el capi se puso la casaca manuda y a su lado estuvo otra leyenda: Wilmer López. Posteriormente ingresaron Álvaro Saborío y Mathías Ruiz, hijo mayor de Ruiz. Incluso, Mathías de 15 años fue el que emparejó las acciones al tomar un rebote y definir de derecha.

Al minuto 84 se apagaron las luces del estadio y, tras un juego de pólvora y luces, Ruiz expresó un discurso de despedida y agradecimiento para diferentes instituciones y personas. La emoción del público fue tanta que hubo invasión de cancha y cánticos con el famoso: "No se va no se va, Bryan no se va".