El Puntarenas FC, con permiso de un sólido Herediano, es el mayor animador del Apertura 2022 en su regreso a la Primera División. Líderes en solitario del Grupo B, los chuchequeros le sacaron seis puntos a su escolta, San Carlos, gracias al reciente triunfo 2-1 ante el Pérez Zeledón que estiró su invicto a quince partidos (contando la Liga de Ascenso). Un juego que a su timonel, Héctor Vargas, le generó emoción en la previa y orgullo tras el silbatazo final.

La llegada al Valle de El General fue accidentada, pues el autobús que transportaba al equipo cayó en una cuneta. Sin embargo, la delegación entera lo remolcó y pudieron arribar a las 8:00 p.m. del domingo. "A veces se le salen las lágrimas a uno, porque este grupo es increíble”, dijo Vargas. Y si bien al otro día el onceno le respondió en el campo, también lo hizo la afición, que se movilizó hasta allí en pleno Día de la Madre para aportar color en un día gris y lluvioso.

Pero a este fenómeno porteño, que comenzó a construir Horacio Esquivel al lograr el ascenso coronándose bicampeón, se le añadió otra dimensión de la mano de Alexander Vargas, quien fue un continuista del exitoso proyecto —"Yo lo que he hecho es apuntalar", aseguró—. Y reveló en una entrevista con ESPN lo que les pide a sus dirigidos, así como también lo aleccionador que es representar a este tradicional equipo del Pacífico.

Respeto, sacrificio y estudios, partes vitales del éxito de Puntarenas

El ex timonel de Guadalupe expuso que para él "los valores, el esfuerzo, la dedicación y la resiliencia" son vitales a la hora de trabajar con "30 personajes", a quienes les dejó en claro desde el primer día que "la figura iban a ser ellos. No me voy a fijar en nombres, sino en hombres, desde el más joven hasta el mayor”, explicó. Y además de los detalles priopios de la cotidianeidad, como "quitarse la gorra para desayunar", les exige principalmente "el respeto entre compañeros, que sean personas ecuánimes".

Sin embargo, hay algo que no se negocia: "Para mí es más fácil tener jugadores que estudian a la hora de decirles algo táctico. El hecho de estar en las aulas, en el colegio o la universidad, les ayuda en su concentración. Estudiando adquieren más responsabilidad; en el fútbol tienen que descansar y comer bien", aseguró. Es por ello que "el club ha hecho convenios para becarlos". Pero esto va más allá, pues también quiere que tengan una profesión que los respalde en el futuro: "La carrera es demasiado corta, hay una vida después del fútbol".

Para finalizar, respecto a lo interno del equipo, reveló que "tenemos futbolistas de mucha experiencia como Kevin Sancho, Gibbons. Pero ellos son los que animan al grupo, están jalando hacia un mismo lado. Conocen su rol en el equipo". Además hizo hincapié en que "son jugadores de mucha hambre en lo futbolístico, ellos saben que todo se gana desde el entrenamiento, realmente uno se contagia de ellos. Ninguno de nosotros se ha relajado".

¡Entradas agotadas!

La afición porteña colmará nuevamente el Estadio Lito Pérez este domingo 21 de agosto, cuando reciba al campeón nacional, Cartaginés, a partir de las 4:00 p.m.