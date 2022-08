Este martes dio inicio la jornada 5 del Apertura 2022 en Costa Rica con el juego entre Sporting versus Liga Deportiva Alajuelense, un partido que brindó muchas emociones y terminó con empate a 2 goles por bando.

Apenas corría el minuto 5 de juego cuando los josefinos rompieron las redes alajuelenses para poner el 1 por 0, una jugada nacida en tiro de esquina sobre el vértice derecho llegó a la cabeza de Dennis Castillo, quien definió con un martillazo a boca de arco, imposible para Leonel Moreira.

Un punto valioso

Este gol tan prematuro asustó a los manudos y de inmediato reorganizaron sus filas para evitar mas grietas en su defensa, fue entonces cuando el juego se equilibró, perdió algo de profundidad y empezó a lucharse más en el medio campo.

No obstante, las llegadas a las áreas no cesaron aunque sí disminuyeron, las defensas no pasaron apuros y los guardametas tuvieron una primera mitad relativamente calmada, sin mayor sobresalto.

Con el marcador de 1 por 0 en favor de los locales llegaría el pitazo a los 45 minutos y en los camerinos, la charla de los técnicos era inminente; por un lado José Giacone buscaría sostener o ampliar, y por el otro lado, Fabián Coito debía enderezar el barco para no pasar una mala noche.

Pero a pesar de que Alajuelense tiene una nómina más dominante, de nuevo fueron los de Sporting quienes apretaron el acelerador y al 59´ Bryan Vega encontraría la segunda anotación tras concretar una jugada de bola muerta.

El 2 por 0 era totalmente inesperado por la afición manuda que llegó en buena cantidada al estadio y la preocupación se teñía de tragedia. Pero un minuto después, Alajuelense tejió una jugada en velocodad que Aarón Suárez logró definir frente al marco josefino. Era el 2 por 1.

El gol manudo dio un respiro y le metió dinámica al juego que aún tenía muchos minutos por delante. Los rojinegros se lanzaron al ataque con agresividad aunque también con mala puntería y con fallos imperdonables que provocaron la rechifla de sus propios aficionados.

Y cuando todo parecía perdido para los rojinegros, al 92´, un espectacular remate del defensor Alexis Gamboa desde fuera del área se encajó en el arco del Sporting y puso la paridad con tintes dramáticos. El empate llegó, agónico, pero llegó.

Los leones rescataron un partido que perdían por dos goles, lo empataron y salen con un punto de casa ajena, sin embargo, las sensaciones luego de los 90 minutos son agridulces, con señalamientos de defensa muy permeable, jugadas de bola muerta que siguen haciendo daño y una grave falta de definición.

Alajuelense tendrá su próximo juego este sábado 13 de agosto ante el Santos de Guápiles en la sede de los caribeños, a las 8 pm. De momento, los manudos continúan de segundos en su grupo en la tabla de posiciones con 10 unidades, solamente por detrás de Herediano que acumula 13 puntos.