Anécdota: el equipo de Alemania que Hernán Medford rechazó

La delegación de Costa Rica que hizo historia en el Mundial de Italia 1990 estuvo nutrida por jugadores que desplegaban un tamaño talento para lo que el mundo podía prejuzgar. A base de buen pie, lograron avanzar a octavos de final en su primera cita en la Copa del Mundo, con dos buenas victorias ante equipos europeos (Escocia y Suecia).

Entre ellos estaba Hernán Medford, quien hoy ostenta el cargo de entrenador de Cartaginés en la Primera División del balompié tico. En una entrevista concedida a TD Más, el ex atleta contó la oportunidad en que pudo haber jugado en Alemania, aunque (según el mismo contó) su "ignorancia" se lo impidió.

"Hay una historia que la gente no sabe. Yo antes de irme al Mundial tenía equipo. Yo fui contratado por el Stuttgart de Alemania. Cuando llego acá (Costa Rica) me quieren pasar al Schalke 04", comentó primeramente. Aún así, desestimó esa propuesta y explicó el motivo: "La ignorancia de uno, hoy en día me digo que era un ignorante en ese momento. '¿Cómo voy a ir al Schalke 04? Yo a Segunda no voy'".

Tras eso, rememoró: "Ahí me dieron una pastilla de Ubicatex porque Schalke 04, aún en Segunda, es de las mejores aficiones de Alemania. Yo no sabía de lo tonto que es uno". Luego de aquella ocasión, recordó: "Me voy con otro representante que me dice que vayamos para España a jugar, al Legroñés (en ese momento, en Primera). Me presentan y todo, pero el agente me dice que hay letras pequeñas".

"Al otro día nos vamos escondidos para Croacia porque mi agente decía que la ventaja es que vamos a jugar Champions League contra el Atalanta. Fuimos, con Ronald (Gónzalez), los primeros centroamericanos en jugarla", explicó. Además, mencionó: "En Atalanta jugaba Caniggia, el argentino, y quedamos afuera por un gol. Fue una linda experiencia".

Finalmente, relató por qué partió del país balcánico: "Nos tuvimos que ir porque se venía la guerra, que fue muy dolorosa. Esa guerra mató mucha gente, tal vez hasta amigos de uno".